«L’obiettivo è quello di unire esperienza amministrativa e rinnovamento, dando vita a una squadra unitaria capace di affrontare con concretezza le sfide dei prossimi anni e di continuare il percorso di crescita intrapreso dal paese».

È questo l’obiettivo del gruppo che fa capo al sindaco uscente, Carlo Duilio Viti, che qualche giorno fa ha annunciato la propria ricandidatura a sindaco di Sant'Antonio di Gallura. Gruppo che alle prossime comunali andrà a schierare con i componenti dell’amministrazione uscente anche alcuni giovani.

«Tra i principali progetti che l’amministrazione punta a portare a compimento – informano Viti e il suo gruppo – figurano la realizzazione della casa di riposo per gli anziani e della piscina comunale, il completamento della pista ciclopedonale e l’apertura al pubblico del progetto di valorizzazione del lago del Liscia, la sistemazione del parco giochi comunale, i diversi interventi di natura sociale e di sostegno alle famiglie: micronido, museo, biblioteca, sport, eventi, tutti interventi che puntano a rafforzare i servizi, la qualità della vita e l’attrattività del territorio».

«Sul fronte delle infrastrutture – prosegue – è inoltre previsto l’utilizzo di un finanziamento già in cassa di 300 mila euro destinato al miglioramento delle strade interne comunali, mentre è già stato finanziato con 600 mila euro il nuovo parco urbano, uno spazio pensato per diventare un punto di incontro e di aggregazione per cittadini e famiglie. Accanto a queste opere di maggiore rilievo, sono diversi anche gli interventi di manutenzione, miglioramento e riqualificazione che l’amministrazione ha avviato o programmato e che, ritengono i candidati della lista elettorale, contribuiranno a rendere il paese sempre più vivibile e attento alle esigenze dei cittadini».

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