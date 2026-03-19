Un’iniziativa nazionale, che ha visto protagonisti anche i soci della sezione di Olbia dell’ARI (Associazione Radioamatori Italiani), con la partecipazione di appassionati operatori anche di La Maddalena, quella che ha coinvolto, complessivamente, 16 stazioni radio speciali e oltre cento radioamatori, capaci in dieci giorni di collegare circa 23 mila appassionati in 174 Paesi, per un totale di quasi 130 mila contatti.

Al centro dell’attività il nominativo speciale II0ICH, storicamente legato al sistema Maritele, la rete di telecomunicazioni della Marina Militare che ebbe una delle sue stazioni più rilevanti proprio a La Maddalena. Un richiamo al passato che è tornato a vivere dal 6 al 15 marzo.

Le trasmissioni sono state effettuate sia dalle abitazioni degli operatori sia dalla sede della Protezione Civile A.V.P.C. di La Maddalena, a poca distanza dalla storica fortezza di Guardia Vecchia, attualmente centro militare VTS di controllo sulle Bocche di Bonifacio, nel villaggio del quale, per decenni, ha usufruito la Marina Militare USA.

Nonostante l’evoluzione tecnologica abbia superato i sistemi di comunicazione di un tempo che sembra ormai molto lontano, il fascino della radio rimane intatto. Lo dimostrano i numeri dell’iniziativa e la vitalità di una comunità che continua a crescere. La radio, ancora oggi, si conferma non solo strumento tecnico ma anche potente mezzo di aggregazione sociale, capace di unire persone e territori ben oltre ogni distanza geografica e ogni nazione.

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