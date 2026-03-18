Olbia: nasce “Core”, l'associazione under 30 che dà voce alle nuove generazioniTra gli obiettivi l’organizzazione di iniziative dedicate ai giovani anche fuori stagione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giovani, appassionati e inclusivi: a Olbia nasce “Core”, un’associazione che guarda al futuro delle nuove generazioni parlando il linguaggio della musica, dell’arte e della solidarietà. Laboratori, graffiti e produzioni discografiche sono solo alcune delle attività che si propone il collettivo, formato da sette ragazzi e ragazze under 30 con alle spalle diverse esperienze artistiche. L’obiettivo è coinvolgere i coetanei intercettandoli attraverso il dialogo e la condivisione.
«Core è uno spazio pulito dove un giovane può entrare e trovare uno spunto, un’idea nuova o, al contrario, riuscire a esprimere ciò che ha dentro», spiega Leonardo Cuccu, tesoriere dell’associazione con sede in via Usai. Sulla stessa linea la presidente Alice Occhioni: «Una mano tesa a chi non ha un posto dove esprimere la propria passione, ma anche a chi, ancora, non sa di averla. Apriamo le porte a chiunque. Come noi ci siamo conosciuti grazie a Matteo Marras e al suo negozio, anche noi vogliamo essere un tramite tra giovani che condividono le stesse passioni e un ponte verso le altre generazioni».
Riccardo Lampreu, vicepresidente di “Core”, sottolinea l’approccio inclusivo del progetto: «Prima di occuparmi di musica ho fatto un po’ di tutto, ma non ero appagato. Con il tempo ho capito qual era la mia passione e quanto fosse importante rendere felice una persona ascoltandola e dandole la possibilità di esprimersi in uno studio di registrazione. Oggi la cultura rap è una chiave efficace per attirare l’attenzione: sarebbe bello collaborare a progetti dedicati all’inclusione, anche per chi vive situazioni di disabilità o disagio».
Motore di “Core” l’imprenditore Matteo Marras, che ha ospitato la presentazione nel suo negozio Basedodici e che, con Rossano Cherchi e Matteo Filigheddu, completa l’elenco dei soci. L’auspicio è una collaborazione con l’amministrazione comunale; tra gli obiettivi di “Core” c’è infatti l’organizzazione di iniziative dedicate ai giovani nei periodi “spenti” e dunque tesi ad animare il centro storico fuori stagione. A chiudere l’evento (a sorpresa) il freestyle “Branchie” di Leonardo Cuccu. Le prime iniziative della neonata associazione saranno organizzate in collaborazione con il patrocinio del Comune di Padru.