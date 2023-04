I bambini di San Teodoro a scuola di ecologia sulla spiaggia La Cinta. Questa mattina per tre classi della Scuola primaria le lezioni si sono spostate sulla spiaggia simbolo del centro gallurese per una giornata di sensibilizzazione ambientale che li ha visti impegnati per oltre tre ore in diverse attività teoriche e pratiche.

Organizzata da Legambiente Sardegna ed Ecovolontari, la giornata ecologica si è incentrata su tre focus principali: rifiuti e raccolta differenziata, biodiversità e posidonia oceanica. L’evento si avvale della collaborazione di 3 società che gestiscono la differenziata, Gesenu, Formula Ambiente e Ambiente Italia, e in una prima fase i bambini sono stati guidati nella raccolta di micro rifiuti presenti sull’arenile con una spiegazione sulle modalità dei differenziazione dei diversi materiali.

Un cartello (foto Lecca)

Lo splendido scenario primaverile offerto dalla spiaggia La Cinta si è rivelato il luogo ideale per parlare agli alunni dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro degli altri due argomenti scelti per la parte didattica, biodiversità e posidonia oceanica, quest’ultima considerata l’ecosistema marino più importante del mediterraneo. Curiosi ed entusiasti i piccoli ambientalisti in erba, che hanno risposto molto bene al progetto scolastico coordinato dalla maestra Beatrice Murgia. A guidarli tra le diverse attività teoriche e pratiche della campagna di sensibilizzazione c’erano Michele Meloni, presidente di Legambiente Sassari e Agnese Denaro di Legambiente ed Ecovolontari, che ha spiegato. «È stato un momento didattico molto importante per fare in modo che i bambini arrivino informati all’estate. È importante stimolarli affinché diventino i messaggeri dell’ambientalismo nelle famiglie».

