Due chili di droga e petardi in casa: arrestato un venticinquenne di OlbiaIl giovane era finito nel mirino dei carabinieri del reparto territoriale
Un chilo di hashish, uno di marijuana e numerosi petardi ad alto potenziale privi delle etichettature. Sono i materiali che i carabinieri del reparto territoriale hanno sequestrato a un venticinquenne di Olbia.
Il giovane è stato arrestato dopo una perquisizione della sua casa effettuata al culmine di un’operazione che lo aveva visto al centro dell’attenzione dei militari.
L’attività è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.
