Un chilo di hashish, uno di marijuana e numerosi petardi ad alto potenziale privi delle etichettature. Sono i materiali che i carabinieri del reparto territoriale hanno sequestrato a un venticinquenne di Olbia. 

Il giovane è stato arrestato dopo una perquisizione della sua casa effettuata al culmine di un’operazione che lo aveva visto al centro dell’attenzione dei militari. 

L’attività è stata coordinata  dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. 

