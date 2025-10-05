Un chilo di hashish, uno di marijuana e numerosi petardi ad alto potenziale privi delle etichettature. Sono i materiali che i carabinieri del reparto territoriale hanno sequestrato a un venticinquenne di Olbia.

Il giovane è stato arrestato dopo una perquisizione della sua casa effettuata al culmine di un’operazione che lo aveva visto al centro dell’attenzione dei militari.

L’attività è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.

(Unioneonline)

