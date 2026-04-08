La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna olbiese di 40 anni. Monica Eretta nei giorni scorsi è stata trovata priva di vita all’interno di un appartamento. I magistrati della procura gallurese hanno disposto l’autopsia e una serie di accertamenti che sono già in corso.

Stando al poco che trapela sulle indagini, all’interno della casa c’era una persona alla quale non viene mossa alcuna contestazione. L’ipotesi del fascicolo è morte come conseguenza di altro reato.

Alcuni familiari della vittima, rappresentati dall’avvocata Giovanna Porcu, e il compagno, assistito dall’avvocato Abele Cherchi, chiedono una inchiesta approfondita sulla morte della donna. Monica Eretta stava uscendo con successo da una situazione difficile ed era seguita dal personale del Serd di Olbia. Gli investigatori stanno ricostruendo movimenti e incontri della donna nelle ore immediatamente precedenti al decesso.

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