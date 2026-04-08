Un 35enne è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di San Teodoro perché ritenuto responsabile della tentata rapina ai danni di una tabaccheria del paese, compiuta il 19 marzo. Secondo gli investigatori l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, la sera del 19 marzo si è presentato nella tabaccheria, col volto coperto e con dei guanti: ha simulato di avere una pistola sotto il giubbotto e ha minacciato un commesso per farsi consegnare l'incasso. La reazione del personale della tabaccheria lo ha costretto a scappare a mani vuote.

I carabinieri dopo avere analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del nel negozio e dalle testimonianze raccolte, sono risaliti all'identità del mancato rapinatore e la scorsa settimana, su disposizione del gip del Tribunale di Nuoro, lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Badu e' carros.

(Unioneonline)

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