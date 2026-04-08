L’ex assessore regionale ed ex sindaco di Tempio, Andrea Biancareddu, ha varato la sua lista civica in vista delle elezioni comunali di giugno. Come era stato più volte annunciato Biancareddu si candida per guidare l’amministrazione tempiese.

Il nome della civica è UniAmo Tempio. Biancareddu commenta: «Tempio è una città capoluogo di provincia, con una storia antica e un popolo orgoglioso, che ha bisogno di una guida autorevole e capace, ma allo stesso tempo umile e disponibile nei confronti dei cittadini, che devono essere ascoltati e resi partecipi nelle scelte fondamentali. Avremo attenzione per tutti, soprattutto per i più deboli: le famiglie, gli anziani, i malati, i giovani, i lavoratori e soprattutto chi il lavoro non ce l'ha. Vedo che alcuni osservatori si stanno esercitando nel divertente sport di cercarci un “colore” o un’etichetta. In questa lista non ci sono tessere in tasca, se non quella d'identità che ci vede tutti orgogliosamente Tempiesi. La nostra unica ideologia è il "fare": il nostro unico partito è il futuro di questa città».

Ecco i nomi dei candidati della civica UniAmo Tempio: Mario Addis, Antonio Anfossi, Pietro Carta, Francesco Casu (noto Franco), Simona Chessa, Anna D'Avino, Salvatore Deiana, Salvatore Maciocco, Sara Maurelli, Rosario Mazzara (noto Rino), Maria Agostina Mureddu (nota Maria), Battistina Pittui, Roberta Pruneddu, Francesco Tedde, e Nicola Tondini e Nino Vargiu.

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