Fervono i preparativi, a Calangianus, dove dal 17 al 19 aprile prossimo torna il World Bread Masters, nell’edizione 2026, il master internazionale della panificazione tra tradizione, territorio e nuove contaminazioni; panificazione al centro della scena in un intreccio col mondo del vino. E sarà Palazzo Corda ad accogliere il World Bread Masters, trasformandosi nel cuore pulsante dell’evento e nuovo polo della cultura del centro gallurese.

La manifestazione, promossa nell’ambito delle iniziative legate a Mirtò, il festival internazionale del mirto, e realizzata in collaborazione con il Comune di Calangianus, vuole celebrare il pane come espressione culturale e identitaria, in dialogo tra tradizione e innovazione, in un confronto internazionale tra tecniche, linguaggi e visioni.

Tra le protagoniste dell’edizione 2026 ci sarà Attilia Medda, sommelier e rappresentante dell’Associazione italiana sommelier, delegazione Gallura, figura di riferimento nel panorama enologico del nord Sardegna. Durante le degustazioni, il pianoforte di Jakob Schroeder, giovane talento formatosi al Conservatorio “Canepa” di Sassari, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Bach, Chopin, Liszt, fino alle sonorità contemporanee e ai Beatles. Ad aprire la manifestazione sarà invece il duo acustico Acoustichords, con un repertorio che spazia dalla tradizione sarda ai grandi cantautori italiani e internazionali.

«Palazzo Corda, che era la residenza del primo industriale del sughero di Calangianus, costituisce il trait d’union, la continuità e il filo conduttore di questa manifestazione, che l’anno scorso era stata ospitata al Museo del Sughero – sottolinea il sindaco Fabio Albieri – Si tratta di un edificio bellissimo, acquistato dal Comune di Calangianus diversi anni fa, ristrutturato, che rappresenta il polo culturale del nostro paese e vuole essere un punto di riferimento».

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