Tre persone, nomadi di origine serba, sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di essersi introdotte all’interno di una villetta della frazione di La Sarra, a pochi chilometri da Loiri Porto San Paolo.

Stando alle contestazioni della Procura di Tempio, i tre, dopo essersi impadroniti di gioielli e altri oggetti di valore sono stati scoperti e hanno tentato la fuga in aperta campagna.

Uno dei presunti responsabili del furto è stato trovato in un rovo con diverse fratture multiple ed è ricoverato in ospedale a Olbia, piantonato dai Carabinieri. L’uomo potrebbe essere caduto rovinosamente mentre scappava.

I tre sono comparsi questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Tempio, Tommaso Andorlini. Le persone arrestate, difese dall’avvocato Paolo Spano, provengono tutte da un campo nomadi di Sassari

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