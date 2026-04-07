Loiri, furto di gioielli in una villa: tre rom catturati dopo la fuga nelle campagneTutti provenienti da un campo nomadi di Sassari, si erano introdotti in una villetta a La Sarra
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Tre persone, nomadi di origine serba, sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di essersi introdotte all’interno di una villetta della frazione di La Sarra, a pochi chilometri da Loiri Porto San Paolo.
Stando alle contestazioni della Procura di Tempio, i tre, dopo essersi impadroniti di gioielli e altri oggetti di valore sono stati scoperti e hanno tentato la fuga in aperta campagna.
Uno dei presunti responsabili del furto è stato trovato in un rovo con diverse fratture multiple ed è ricoverato in ospedale a Olbia, piantonato dai Carabinieri. L’uomo potrebbe essere caduto rovinosamente mentre scappava.
I tre sono comparsi questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Tempio, Tommaso Andorlini. Le persone arrestate, difese dall’avvocato Paolo Spano, provengono tutte da un campo nomadi di Sassari