Finita la caccia al pirata della strada a Olbia, un uomo si è presentato negli uffici del Commissariato di Polizia e ha ammesso di avere investito un pedone nella parte alta di viale Aldo Moro.

L’automobilista, stando ai primi rilievi, ha travolto la vittima sulle strisce pedonali e poi si è allontanato senza prestare i soccorsi e senza accertare le condizioni del ferito. La persona investita è stata presa in carico dal personale del 118 e trasferita nel Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove è stato accertato che l’incidente ha causato un grave trauma cranico facciale.

A quanto si apprende, investitore e vittima, entrambi romeni, si conoscono: avevano appena litigato e dunque non si esclude il gesto volontario. L’automobilista, inoltre era ubriaco.

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