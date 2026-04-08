Dopo le ripetute manifestazioni degli studenti del liceo artistico Fabrizio De André di Olbia, scesi in piazza per rivendicare spazi adeguati allo svolgimento delle elezioni, la Provincia Gallura Nord Est Sardegna corre ai ripari.

Con una determina firmata oggi, l’amministrazione provinciale ha individuato una soluzione temporanea per sistemare, in tempi rapidi, le ventuno classi che fanno i conti con diciassette aule.

La Provincia intende acquistare delle strutture modulari dalle quali si potranno ricavare le quattro aule mancanti, con annesso blocco dei servizi igienici, da installare negli spazi esterni della scuola di via Modena.

«La scelta delle strutture temporanee garantisce tempi rapidi nella messa a disposizione degli alunni dei nuovi spazi e, nel contempo, la possibilità di un loro utilizzo futuro a supporto di altri edifici scolastici, in quanto facilmente removibili e reinstallabili», si legge nel documento. In occasione dell'ultima protesta, a febbraio scorso davanti al municipio, il presidente della provincia, Settimo Nizzi, aveva ricevuto una delegazione di studenti e la dirigente scolastica, Maria Ivana Franca, promettendo delle aule container.

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