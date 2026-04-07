Tappa a Olbia del vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, in vacanza nel nord Sardegna per le festività pasquali.

Prima di lasciare l'isola, oggi, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha incontrato l'assessore comunale alle Attività produttive, Vanni Sanna, coordinatore provinciale della Lega. Un incontro di oltre tre quarti d'ora in cui i due esponenti del partito hanno discusso del nuovo condono edilizio e della zona franca in Sardegna, tema caro al consigliere comunale olbiese che, qualche mese fa, lo ha portato sul tavolo dei lavori di un convegno organizzato nel capoluogo gallurese alla presenza dell'onorevole leghista Alberto Bagnai.

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