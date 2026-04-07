Due appuntamenti per affrontare temi spesso poco discussi, ma centrali nella crescita. Ad Arzachena è stato organizzato un percorso di educazione affettiva e sessuale rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 anni, all’interno del progetto “#comemenessunomai”, promosso dal Comune e curato dalla Cooperativa sociale La rosa di Gerico. L’iniziativa, gratuita, si terrà il 17 e 18 aprile, dalle 16 alle 18, negli spazi di Spazio Bourgeois, in via Marconi 14. L’obiettivo è offrire un contesto guidato e accessibile in cui porre domande, chiarire dubbi e sviluppare strumenti utili per orientarsi nelle relazioni e nella cura di sé.

Il primo incontro, venerdì 17 aprile, sarà dedicato al tema delle relazioni. La psicologa Stefania Pileri guiderà il confronto su consenso, gestione dei conflitti e riconoscimento dei segnali di benessere o disagio nei rapporti con gli altri. Il secondo appuntamento, sabato 18 aprile, affronterà invece gli aspetti legati alla salute e alla prevenzione. L’ostetrica Marta Troncia proporrà un approfondimento su contraccezione e servizi territoriali, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle scelte personali.

La partecipazione prevede la compilazione del modulo di consenso informato per i minori, disponibile presso la sede di via Marconi 14 il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17, oppure richiedibile al numero 329 792 4882.

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