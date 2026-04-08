Appuntamento domani, mercoledì 9 aprile, alle 17.30 al Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas per un nuovo incontro promosso dall’Università della Terza Età di Tempio Pausania. Protagonista la conferenza della dottoressa Vittoria Pilo, in collaborazione con la cooperativa Sa Rundine, dal titolo “Carbonai e carbonai in Sardegna. Un racconto fra tradizione e storia”, che sarà accompagnata da una visita guidata alla mostra.

L’iniziativa inaugura il calendario di aprile dell’Ute tempiese, una realtà che da oltre trent’anni svolge l’importante ruolo di punto di riferimento culturale non solo per la cittadina ma anche per il territorio circostante. Fin dalla sua nascita, infatti, l’Università della Terza Età si propone l’arricchimento culturale, in particolare delle persone appartenenti alla terza età, favorendone formazione e socializzazione.

Il programma del mese proseguirà martedì 14 aprile con l’intervento del dottor Nicola Vasa dedicato all’araldica nobiliare, mentre giovedì 16 e martedì 21 la professoressa Lucia Naviglio guiderà due incontri sul mondo delle piante. Spazio alla storia locale giovedì 23 e giovedì 30 aprile con le conferenze dell’archeologo e studioso, Marcello Cabriolu, sulla Gallura tra Medioevo ed età moderna; La Gallura durante il Medioevo, geografia e territorio, è l’argomento di giovedì 23 aprile mentre quello del 30 sarà: La Gallura verso l’età moderna. Da una presunta marginalità alla resilienza delle strutture. Il calendario si arricchisce inoltre della visita a Cabras, martedì 28 aprile, al Museo civico comunale, dove il dottor Giorgio Murru illustrerà il tema degli eroi di Monte Prama.

Le conferenze si tengono a Tempio Pausania, presso il Palazzo degli Scolopi, e sono aperte a tutti, confermando la vocazione inclusiva e divulgativa dell’Ute.

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