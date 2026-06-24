Su richiesta della Procura della Repubblica, il gip di Tempio Pausania ha disposto il sequestro di un depuratore e di una serie di opere ritenute abusive nell’area turistica di Costa Paradiso, a Trinità d’Agultu. Secondo quanto accertato dalle indagini condotte dal Corpo Forestale, nella zona sono state realizzate quattro “piste” per la successiva installazione di condotte fognarie in un’area boscata di particolare valore ambientale soggetta a vincoli paesaggistici nonché assoggettata a vincolo idrogeologico.

«Le indagini – spiega una nota del Corpo Forestale – hanno riguardato le attività di gestione comunale non autorizzata dell’impianto di trattamento dei reflui urbani del complesso Costa Paradiso i cui scarichi superavano i valori limite previsti dalla normativa con smaltimento illecito dei relativi fanghi e con pericolo di compromissione per le acque e di porzioni significative del suolo e del sottosuolo».

(Unioneonline)

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