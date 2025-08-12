Tre ore per dare le prime risposte sull’omicidio di Marco Pusceddu, il 51enne di Portoscuso ucciso la scorsa settimana a Buddusò. Ieri a Sassari, nell’Istituto di patologia forense, si è svolta l’autopsia sul corpo dell’uomo, a distanza di meno di quattro giorni da quei colpi di pistola, quattro o cinque, che hanno spezzato la vita del soccorritore del 118.

A compiere l’esame, su disposizione della Procura della Repubblica e della pm Elisa Succu, titolare del fascicolo, sono stati i medici legali Giovanni Sciarrotta e il suo assistente Francesco Serra. I familiari di Pusceddu hanno deciso di non nominare un proprio perito per seguire le operazioni degli anatomopatologi.

L’analisi dei due professionisti è iniziata nel primo pomeriggio, alle 14.30, per concludersi poco dopo le 17.30 e l’esito di quanto ravvisato dovrà essere prodotto entro 60 giorni, alla sostituta procuratrice. In una relazione che dovrà chiarire il numero di pallottole che hanno trafitto Pusceddu, a quale distanza siano state sparate e dove sono arrivate confermando se, com’è stato riferito finora, hanno raggiunto la zona del torace e quella del collo.

Tutti i dettagli nell’articolo su L’Unione Sarda, in edicola e nella versione digitale.

© Riproduzione riservata