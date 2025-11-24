A Calangianus dicembre si aprirà all’insegna della cultura, con un appuntamento che segnerà un nuovo passo nella crescita dei servizi cittadini. Sabato 6 dicembre, alle ore 11.00, verrà infatti inaugurata la nuova Biblioteca Comunale all’interno del Polo Culturale di Palazzo Corda, al termine di un importante intervento di riqualificazione. Gli spazi, ampliati e completamente rinnovati, sono stati pensati per accogliere lettori di ogni età e per diventare un punto di riferimento per studio, incontri e iniziative culturali.

«La biblioteca continuerà a portare il nome di Aldo Moro, l'uomo politico, ucciso dalle BR – scrive l’Amministrazione comunale - cruciale per l'Italia non solo per il suo ruolo di statista ma anche per il suo pensiero che poneva al centro la persona umana, la democrazia e il dialogo, influenzando profondamente la cultura e la politica italiana».

L’inaugurazione rappresenta il secondo evento di un autunno significativo per Calangianus. Sabato 22 novembre scorso infatti, è stato presentato alla cittadinanza il rinnovato Asilo Nido Comunale, completamente trasformato grazie a interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Nuovi spazi, arredi moderni e giochi innovativi disegnano oggi un ambiente ritenuto più sicuro, accogliente e funzionale per i più piccoli.

© Riproduzione riservata