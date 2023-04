Importante iniziativa da parte dei bambini della scuola primaria di Luras che si sono dedicati alla trasformazione del latte in formaggio

Un'esperienza ricca di spunti interessanti e divertimento a diretto contatto con la natura, le nostre tradizioni e la nostra cultura voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Mauro Azzena. I piccoli, infatti, hanno provato l’emozione di mungere con le loro mani le capre, assistere a tutto il processo di trasformazione del latte in formaggio e ricotta, assaggiare la tipica colazione nutriente del passato fatta di pane fatto in casa e formaggio di produzione locale e hanno concluso l’esperienza con un ballo dell’amicizia al ritmo della musica tradizionale sarda.

«Una bellissima giornata trascorsa in allegria e spensieratezza che l’Amministrazione Comunale ambisce a ripetere con svariate tematiche attinenti la nostra tradizione – si legge in una nota del comune –. Si ringraziano le insegnanti e i dirigenti dell’Istituto Comprensivo Ines Giagheddu, Enea Satta per la dimostrazione e la disponibilità, a Rino Bellu per la preziosa partecipazione e a Giovanni Abis e Costantina Fadda per aver fornito la preziosissima materia prima: il latte».

