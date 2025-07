Si riparte, nella settimana entrante, con Ligghjendi, il festival letterario della Gallura, iniziato nello scorso mese di giugno, con i suoi scrittori, i loro libri, autori e musicisti. Tre gli appuntamenti di martedì 15 luglio, il primo, alle ore 20:30, in Piazza Santa Lucia, con le sonorità del basso Maniel Muzzu e la voce di Korin Podesva. Segue, nella stessa piazza, alle 21:00, Noemi Abe, italogiapponese, traduttrice dall’inglese, in particolare di drammaturgia irlandese e britannica contemporanea. Presenta “Damè, non si fa” (Bompiani 2025), un romanzo audace, capace di raccontarci l’intensità e la malinconia con cui i nostri corpi e i luoghi nei quali viviamo entrano in risonanza. Dialoga con lei Riccardo Azzeni.

Il terzo appuntamento di martedì è invece, alle 21:30, stessa piazza, con Patrizia Sardo Marras che dialogherà con Flavio Soriga, con video intervento in videocollegamento di Bianca Pitzorno. Di Alghero, Patrizia Sardo Marras, laurea in Lingue e letterature straniere, ha scelto di dedicarsi alla carriera nel campo della moda, dove si occupa dell’aspetto creativo e di quello organizzativo del marchio di famiglia, insieme ad Antonio Marras. Presenterà “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani 2025), un libro che racconta la storia di una donna e di un uomo, del colpo di fulmine che, giovanissimi, li ha fatti incontrare, del grande amore che ancora li unisce ma soprattutto racconta il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero, arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York.

Si prosegue il 16 luglio alle ore 21:00, al Cinema Arena Odeon, in via Capo Testa, con la proiezione - preceduta da presentazione e dibattito, con Viola Ardone e Cristina Comencini, in videocollegamento - del film “Il treno dei bambini”, prodotto da Netflix, per la regia di Cristina Comencini e tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone. “Un film epico e struggente, un viaggio attraverso la miseria, ma anche la generosità dell’Italia del dopoguerra, vista dagli occhi di un bambino diviso tra due madri”. L’ingresso è gratuito. Altro appuntamento di Ligghjendi, mercoledì 17 luglio, è con la scrittrice Nicoletta Verna, autrice del romanzo “I giorni di vetro” – Einaudi, alle ore 21:30 in Piazza Santa Lucia e il 30 luglio, all’anfiteatro del porto turistico, con Francesca Regoli e “La vita di Olga”, che dialogherà con Angela Antona.

