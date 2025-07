Intendono partire adeguatamente prima, il sindaco Franco Manna con la sua Amministrazione comunale, per celebrare i cent’anni della nascita di Rafael Neville, Conte di Berlanga y del Duero, spagnolo, fondatore del celebre borgo che di lui porta il nome, anniversario che cadrà il 21 agosto 2026. Nel riconoscimento dell’importante ruolo che ha avuto Rafael per lo sviluppo turistico di Palau, il sindaco, Franco Manna, intende dunque iniziare già da ora i festeggiamenti, con eventi che, in suo omaggio, dovranno richiamarsi alla cultura spagnola, mediante esibizioni musicali, spettacoli di danza e la proiezione di un’intervista fatta a Rafael Neville; il momento conviviale che farà parte del programma presenterà bevande tipiche della tradizione spagnola.

Un riconoscimento che anticipa quelli del 2026 quale «attestazione di stima nel ricordo di colui che ha fondato l’insediamento turistico di Porto Rafael; il quale si è distinto, fin dalla sua fondazione nel 1960, per l’armonia con la natura e per l’atmosfera internazionale che il suo fondatore Rafael Neville, conte de Berlanga y del Duero, seppe conferirgli». A Rafael (nato a Malaga, da una nobile famiglia spagnola, colta, artisticamente raffinata e ricca; il padre era uno scrittore, diplomatico, produttore di film), il 18 settembre 1988, venne conferita la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Palau «per aver dato lustro al proprio territorio a livello internazionale».

In effetti Raffael viene ricordato a Palau tutti gli anni, in occasione della memoria di Santa Rita da Cascia, quando la parrocchia organizza nel borgo la festa con messa proprio nella chiesetta, alla Santa dedicata, fatta erigere proprio da Rafael che ne era profondamente devoto, e non solo perché è considerata patrona degli artisti. Del resto il Comune aveva organizzato lo scorso anno, una serata celebrativa per Rafael, all’interno della Fortezza Militare di Monte Altura, con la prima proiezione del lungometraggio dal titolo "Sognare è vivere”, ideato e realizzato dal regista Claudio d’Elia della Tridente Group. La ricerca di un “sogno” che Rafael trovò nel tratto di costa tra Monte Altura e Punta Sardegna, a ridosso dei venti dominanti.

