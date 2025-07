Già da domani, domenica 13 luglio, in occasione del concerto di Fred De Palma (ore 22), il sindaco di La Maddalena Fabio Lai ha disposto con ordinanza il divieto di somministrazione, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori in vetro e di ingresso, transito e permanenza nell’area delle manifestazioni con contenitori di vetro/lattine; il divieto di consumo di bevande alcooliche e superalcooliche nell’area destinata alla permanenza del pubblico, nell’area di piazza Umberto I; divieto esteso anche ai giorni 21, 24, 26 luglio e 3, 9, 10, 15, 19, 21, 30 agosto.

Questo in considerazione del fatto che, in occasione di tali pubbliche manifestazioni si preveda l’afflusso di un numero elevato di spettatori o, comunque, della possibile presenza nelle località adiacenti o limitrofe all’area individuata, di una rilevante concentrazione di persone, che può comportare l’insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione. Del resto, è scritto in ordinanza, il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi.

Più precisamente, l’ordinanza del sindaco Lai riguarda i giorni 13, 21, 24, 26 luglio e 3, 9, 10, 15, 19, 21, 30 agosto 2025, dalle ore 21 fino al termine degli eventi musicali e spettacoli organizzati dal Comune di La Maddalena nell’intera area di piazza Umberto I.

- il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, sia in forma fissa che itinerante, o a mezzo di distributori automatici, nonché la cessione a titolo gratuito, di qualsiasi bevanda in bottiglia e/o contenitori di vetro, o in lattine. È consentita la somministrazione e vendita per il consumo esclusivo all’interno dei pubblici esercizi di qualsiasi bevanda in bicchieri/contenitori di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica;

- il divieto di detenzione, introduzione e consumo nell’area interessata dalla manifestazione di bevande di qualunque genere, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;

- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare alcolici e superalcolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata alla manifestazione.

Avverte inoltre, il sindaco Fabio Lai che, per le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 euro, oltre al ritiro immediato ed al sequestro amministrativo.

