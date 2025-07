A Calangianus saranno restaurati e messi in sicurezza il Nuraghe Agnu e la fonte nuragica di Li Paladini.

Il progetto esecutivo, redatto dall'architetta Eleonora Menconi con la collaborazione scientifica dell'archeologa Letizia Fraschini, ha un valore di circa 200.000 euro ed è stato recentemente approvato dall’Amministrazione comunale.

Entrambi i siti fanno parte del complesso dell’area archeologica di Monti di Deu, nelle vicinanze della tomba dei giganti di Pascaredda. «Questo importantissimo intervento - afferma il sindaco Fabio Albieri - i cui lavori saranno appaltati nelle prossime settimane, rappresenta un primo passo verso la piena fruizione e la valorizzazione dell'intera area archeologica di Monti di Deu, una delle più importanti della Gallura, ancora tutta da scoprire e da studiare interamente».

Non solo, prosegue il sindaco, «è in programma anche «l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree private dove insistono i beni archeologici, passaggio fondamentale per l'inizio dei lavori di messa in sicurezza».

Il sindaco Albieri dichiara inoltre di essere già impegnato alla ricerca di ulteriori risorse, «necessarie per sviluppare ulteriori interventi, oltre una importante campagna di scavi, fondamentale per la cura e la valorizzazione di questo immenso patrimonio storico ed archeologico del nostro territorio».

