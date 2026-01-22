Ad Arzachena vivono oggi 1.244 cittadini stranieri, pari al 9,22% della popolazione complessiva. Una presenza ormai strutturale, fotografata dai dati Cipnes-Impresa e sviluppo in Gallura, che vede prevalere la comunità rumena (39,8%), seguita da quella marocchina (16,7%) e brasiliana (3,8%). In termini continentali, oltre il 65% dei residenti proviene dall’Europa, mentre il 21,27% arriva dall’Africa, il 6,96% dalle Americhe, il 5,79% dall’Asia e lo 0,70% dall’Oceania.

Numeri che spiegano la scelta del Comune di investire su politiche attive di integrazione. In collaborazione con l’IPSSAR Costa Smeralda, l’amministrazione comunale ha infatti promosso un nuovo percorso formativo rivolto ai cittadini stranieri residenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e civiche fondamentali per una piena partecipazione alla vita della comunità e per il conseguimento dei requisiti richiesti per il permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il progetto si fonda su tre pilastri: facilitare l’inserimento sociale e culturale attraverso lo studio della lingua italiana, permettere il raggiungimento del livello A2 previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e favorire una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri civici.

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’istituto alberghiero in via Paolo Dettori, con classi composte da un massimo di 40 partecipanti. La durata complessiva è di due mesi, con un impegno minimo di quattro ore settimanali, modulabile in base alle esigenze formative. Le attività sono previste per il triennio 2024-2026.

La quota di iscrizione è fissata in 10 euro, da versare direttamente all’IPSSAR Costa Smeralda. Le domande con documentazione dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Arzachena (in formato cartaceo o a mano/raccomandata o via PEC in PDF) entro e non oltre il giorno 30 gennaio prossimo, alle ore 13:00.

