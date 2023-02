Comparirà probabilmente già domani mattina davanti al giudice di Tempio Pausania l’uomo di 40 anni, olbiese, arrestato dal personale della Polizia di Stato prima del derby Olbia-Torres.

Stando agli atti indirizzati al pm, la persona finita in manette si trovava in una zona molto vicina a quella dei tifosi sassaresi, nei pressi dello stadio Bruno Nespoli, e aveva con sé, nascosta sotto il giubbotto, una bottiglia con quasi due litri di liquido infiammabile. Il contenitore è stato trovato e sequestrato dai poliziotti, che hanno operato insieme ai Carabinieri di Olbia.

L’uomo è stato trovato in possesso anche di un piccolo quantitativo di cocaina. Accompagnato in Commissariato per tutte le formalità del caso, ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

