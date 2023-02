Non si registrano scontri all’esterno del Nespoli dopo il derby di Serie C tra l’Olbia e la Torres, vinto dai galluresi per 3-1.

Tuttavia gli agenti del commissariato hanno arrestato un olbiese che si aggirava con fare minaccioso all’esterno del Nespoli dopo la partita con una bottiglia di benzina in mano.

Non si conoscono ancora le generalità del fermato, anche se dalla Gallura – escludendo questo episodio – arrivano notizie rassicuranti sul servizio d’ordine e sulle operazioni che hanno garantito l’uscita degli spettatori dallo stadio di via Ungheria.

