I Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia l’hanno cercata nella sua casa di Li Pioni (campagne di Telti) e Rossella Piras non c’era. Poi la donna (57 anni, olbiese) è stata vista a Cadrezzate mercoledì, il paese del Varesotto dove il compagno Elia Del Grande è stato arrestato.

Ma è veramente lei ad avere aiutato l’uomo dopo la fuga dalla Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia? Il nome di Rossella Piras è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Varese, ma è ancora tutta da scrivere la storia della fuga dell’uomo condannato per la “strage dei fornai”. Infatti un’altra donna, lombarda, avrebbe incontrato e aiutato Del Grande dopo l’allontanamento dalla Casa di Lavoro. Si parla di una vecchia conoscenza, in un piccolo centro del Varesotto.

Quindi le donne “sotto osservazione” potrebbero essere due, come le inchieste in corso, delle procure di Varese e Modena.

L’ipotesi di reato è il favoreggiamento nella mancata osservanza delle misure di sicurezza (alle quali Del Grande è sottoposto).

