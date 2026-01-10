Santa Teresa Gallura, a Ruoni la riqualificazione dell’impianto sportivoIn programma anche la realizzazione di un campo da padel
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Santa Teresa Gallura ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’impianto sportivo nella frazione di Ruoni e la realizzazione di un nuovo campo da padel, con l’obiettivo di potenziare l’offerta sportiva e creare nuovi spazi di aggregazione per giovani e famiglie.
Il via libera è arrivato con la deliberazione n. 205 del 29 dicembre 2025, al termine della conferenza di servizi che ha coinvolto gli enti competenti, conclusasi con esito favorevole.
L’intervento, dal valore complessivo di 140mila euro, prevede la manutenzione straordinaria del campo di calcio a cinque esistente, il rifacimento del manto in erba sintetica, la sostituzione delle reti perimetrali, il ripristino delle aree danneggiate e la sistemazione degli spazi adiacenti destinati alle attività ludiche per i bambini. A completare il progetto sarà la costruzione di un campo da padel, disciplina in crescita anche nel territorio gallurese.
C’è un contributo della Regione Autonoma della Sardegna, che ha assegnato al Comune 50 mila euro nell’ambito della legge regionale di stabilità 2025. La restante parte delle risorse sarà reperita attraverso fondi comunali o ulteriori finanziamenti regionali, statali o europei, con la possibilità di suddividere l’opera in lotti funzionali.
L’amministrazione comunale punta così a valorizzare una zona oggi carente di strutture adeguate, migliorando la qualità dei servizi sportivi e promuovendo inclusione sociale, benessere e attrattività turistica.