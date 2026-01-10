Sarà Federico Giulio Bordoni, il nuovo comandante della Polizia Locale di La Maddalena; a comunicarlo è il capo gruppo di maggioranza e delegato alle manutenzioni, Luca Falchi. Proviene dal Comune di Milano.

«Il nuovo Comandante è un professionista di comprovata esperienza e competenza – afferma il sindaco, Fabio Lai, dopo avergli dato il benvenuto e formulato gli auguri di buon lavoro - qualità che rappresentano una garanzia per l’Amministrazione comunale e per la comunità maddalenina. Siamo certi – prosegue il sindaco - che saprà offrire un contributo forte e determinante nel rafforzare l’efficienza del Corpo, nel valorizzare il lavoro degli agenti e nel consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini».

Negli ultimi anni, ricorda il sindaco «il comando della polizia locale ha attraversato una fase non semplice, caratterizzata dall’avvicendarsi di tre diversi comandanti: due per seri motivi familiari e di salute, uno a seguito del legittimo conseguimento di un nuovo traguardo professionale tramite concorso. A tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto. Oggi si apre una nuova fase che la città guarda con fiducia e rinnovata speranza. La Maddalena ha oggi più che mai bisogno di una guida stabile e competente al vertice del Comando, capace di coordinare il personale, garantire una gestione efficace delle attività quotidiane, rafforzare i controlli sul territorio e assicurare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e dei visitatori».

Il nuovo comandante tra le prime incombenze avrà quella di vedersi rimpinguato un organico assai ridotto.

© Riproduzione riservata