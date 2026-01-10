Sulla vicenda del presunto utilizzo improprio di immagini dell’arcipelago di La Maddalena da parte di un operatore commerciale privato, segnalato nei giorni scorsi dal primo cittadino, interviene la presidente del Parco Nazionale, Rosanna Giudice, puntualizzando alcuni aspetti che, di fatto, segnano una presa di distanza dal comportamento del sindaco Fabio Lai. Giudice conferma che l’Ente, «per quanto di propria competenza, valuterà le azioni più opportune da mettere in campo a tutela dovuta del territorio», ricordando che il Parco dispone di un proprio regolamento in materia. Tuttavia, precisa che non si tratta di quello richiamato dal primo cittadino nel recente comunicato stampa, poiché «quella delibera è stata a suo tempo cassata dal Ministero dell’Ambiente».

Un chiarimento che assume anche il tono di una critica istituzionale. Secondo la presidente, infatti, la gestione del caso avrebbe richiesto un approccio diverso: «Sarebbe stato più opportuno agire congiuntamente, nell’ottica dello spirito di collaborazione che tra Enti è fondamentale per salvaguardare gli interessi del territorio».

Un passaggio che evidenzia come, a giudizio del Parco, l’uscita pubblica del sindaco sia apparsa quantomeno affrettata e non coordinata. Giudice ribadisce infine l’impegno costante dell’Ente nella vigilanza, sia a terra che a mare, anche attraverso il monitoraggio sistematico delle segnalazioni provenienti da stampa e social network, affidato a una ditta specializzata. Da tali verifiche, sottolinea, sono già scaturite in passato procedure sanzionatorie.

© Riproduzione riservata