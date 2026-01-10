In attesa della Festa Manna de Mesu Maju, che tornerà a maggio 2026, rinnovato il consiglio direttivo del Comitato Festeggiamenti di San Simplicio che guiderà l’organizzazione delle celebrazioni per il triennio 2026–2029.

Un passaggio importante che assicura continuità e impegno nella tutela di una delle tradizioni religiose e popolari più sentite dalla comunità olbiese.

Alla guida confermato Giovanni Varrucciu, che ricoprirà il ruolo di presidente, affiancato dal vice Giuseppe Cavallaro. La gestione amministrativa sarà curata dal cassiere Salvatore Asara, con Immacolata Spano nel ruolo di vice cassiere. La segreteria è affidata ad Antonio Pintus, supportato dai vice segretari Tiziana Asara e Piera Altana.

A svolgere le funzioni di sindaci Piera Deiana, Maurilia Varchetta e Salvatore Tuvoni, mentre le pubbliche relazioni saranno seguite da Giuseppe Asara. Completano il consiglio direttivo i consiglieri Nicola Piredda, Antonello Fresi, Riccardo Maxia, Antonietta Serreri e Antonella Deiana, chiamati a collaborare attivamente alla programmazione e alla riuscita degli eventi. Il Comitato ha, inoltre, comunicato che la prossima edizione della festa si svolgerà dal 12 al 17 maggio 2026.

Ricca la programmazione che unirà devozione, tradizione e intrattenimento, nel solco di una manifestazione che rappresenta un forte momento di identità collettiva. Cuore delle celebrazioni la solenne processione della statua del Santo per le vie della città, accompagnata da bande musicali, gruppi folk in costume tradizionale e bandiere votive. Non mancheranno gli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza, come il Palio della Stella, la storica Sagra delle Cozze, e diverse serate dedicate allo spettacolo con concerti e momenti di cabaret.

Da sabato 10 gennaio prenderà avvio la questua indispensabile per sostenere l’organizzazione delle celebrazioni; la cittadinanza è chiamata a donare “affinché la festa di San Simplicio continui a essere un momento di fede, partecipazione e condivisione per l’intera città di Olbia”.

© Riproduzione riservata