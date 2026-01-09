Sedici stacanovisti su ventinove, nel registro delle presenze 2025 del Consiglio comunale di Olbia pochi fannulloni e con poche assenze. Sono undici i consiglieri di maggioranza, in testa il presidente del Consiglio, Marzio Altana, che non hanno mai saltato una seduta tra le undici convocate nell’anno appena concluso, e cinque i colleghi della minoranza, tra cui il consigliere del Partito Democratico, Mimmo Sciretti, che si è seduto tra i banchi cinque volte dopo il subentro alle dimissioni del collega Gaspare Piccinni.

Record di assenze per il consigliere di Liberi Insieme, Diego Sanciu, che ne colleziona cinque, seguito dai consiglieri del PD, Mariangela Marco e Antonio Loriga, e dalla consigliera di Forza Italia, Cristina Mela, tutti con tre assenze. Con due assenze, tre consiglieri di maggioranza, Monica Fois, Nicola Serreri e Alberto Zedde, e uno della minoranza, Gianluca Corda. Assenti solo una volta, equamente distribuiti tra maggioranza e opposizione, due consiglieri di Liberi Insieme, Eugenio Carbini e Paola Tournier, e due di Forza Italia, Angelo Cocciu e Michele Fiori.

