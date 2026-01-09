Operazione Polo Ovest, annullata la custodia in carcere per l’imprenditore Antonio Pasquale SannaI giudici hanno disposto l’immediata scarcerazione dell’uomo
Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha annullato la misura cautelare (custodia in carcere) che era stata emessa a carico dell’imprenditore orunese, Antonio Pasquale Sanna.
I giudici, accogliendo le istanze dei penalisti Margherita Baragliu e Rinaldo Lai, hanno disposto l’immediata scarcerazione dell’uomo. Antonio Pasquale Sanna si era costituito lo scorso 20 dicembre negli uffici della questura di Nuoro.
Secondo la pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri, Sanna avrebbe avuto contatti con Luciano Corraine, di Galtellì, uno dei personaggi principali della Polo Ovest, in particolare per “forniture” di marijuana prodotta nell’Isola.
Davanti ai giudici del Riesame gli avvocati Margherita Baragliu e Rinaldo Lai sono entrati nel merito delle contestazioni della DDA di Cagliari.
Sanna esclude qualsiasi coinvolgimento nella vicenda ricostruita dai Carabinieri del nucleo investigativo di Olbia, gli avvocati dell’imprenditore non hanno voluto commentare la decisione del Tribunale del Riesame, in attesa di conoscere le motivazioni dell’ordinanza che ha rimesso in libertà Sanna.