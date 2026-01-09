Olbia, dopo Crans Montana Nizzi vieta bottiglie con scintille e fontane luminose nei localiDivieto in vigore dal 10 al 31 gennaio, per il momento
Dopo il tragico evento accaduto a Crans Montana, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha firmato un'ordinanza per vietare l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici della città.
Nelle molle delle valutazioni da parte delle autorità competenti, il divieto (momentaneamente) è vigente da domani, 10 gennaio, al 31 gennaio: bandite bottiglie con scintille, fontane luminose e altri effetti pirotecnici.
Nel documento si legge che la misura è stata assunta «ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e anche per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato in tutto il territorio comunale».