Emanuele Ragnedda, 41 anni, è indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo svanita nel nulla dallo scorso 11 settembre. I carabinieri lo hanno fermato stamattina e hanno avviato un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau, una tenuta di 70 ettari con un esteso vigneto di proprietà del 41enne.

Ragnedda è un noto imprenditore vitivinicolo della zona, che ha seguito le orme del padre e del nonno fondando un’azienda che produce vini d’eccellenza. È diventato famoso in particolare per aver messo sul mercato uno dei vini più costosi d’Italia, il Vermentino Disco Volante Igt 2021: costo di una bottiglia, 1.500 euro.

Il suo legale, l’avvocato Luca Montella, non vuole commentare gli sviluppi delle indagini: «Aspettiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all'autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni».

Con Ragnedda è indagato per occultamento di cadavere un 26enne milanese. Il giovane è difeso dagli avvocati Antonello Desini, Nicoletta Mani e Maurizio Mani, che sono in queste ore a Palau per seguire gli sviluppi dell'inchiesta. «Oggi iniziano gli accertamenti irripetibili tecnici nella casa del soggetto indagato per omicidio, che per noi sono estremamente importanti. Chiariranno la vicenda che finora è indefinita. Il nostro assistito e l’indagato per omicidio non erano amici, ma avevano un rapporto di mera conoscenza, non lo ha frequentato nei giorni della scomparsa e per quello che ci è dato sapere non conosceva la ragazza, quindi non si capisce perché è stato tirato in ballo».

