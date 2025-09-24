I Ris in cerca di Cinzia Pinna. Fermato l’imprenditore indagato: tentava la fugaSi aggrava la posizione di Emanuele Ragnedda. Sopralluogo degli inquirenti nella sua tenuta tra Palau e Arzachena
Proseguono le ricerche di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall’11 settembre scorso.
La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere e questa mattina i Ris di Cagliari e i Vigili del fuoco hanno avviato un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau.
Al setaccio una tenuta di 70 ettari con un esteso vigneto di proprietà di un imprenditore vitivinicolo di Arzachena, il 41enne Emanuele Ragnedda, indagato assieme a un giovane lombardo.
I Ris effettueranno rilievi anche nella casa di Ragnedda, la cui posizione da quanto si apprende si starebbe aggravando. L’uomo è infatti stato fermato grazie a un’operazione congiunta di carabinieri e guardia costiera mentre tentava di allontanarsi da Arzachena, forse per raggiungere un’imbarcazione.
Sul posto anche la pm Noemi Mancini, l’avvocato Luca Montella che difende l’imprenditore e i legali Maurizio Mani e Antonello Desini, avvocati del giovane lombardo.