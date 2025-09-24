Proseguono le ricerche di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dall’11 settembre scorso.

La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere e questa mattina i Ris di Cagliari e i Vigili del fuoco hanno avviato un sopralluogo nelle campagne di Conca Entosa, tra Arzachena e Palau.

Al setaccio una tenuta di 70 ettari con un esteso vigneto di proprietà di un imprenditore vitivinicolo di Arzachena, il 41enne Emanuele Ragnedda, indagato assieme a un giovane lombardo.

I Ris effettueranno rilievi anche nella casa di Ragnedda, la cui posizione da quanto si apprende si starebbe aggravando. L’uomo è infatti stato fermato grazie a un’operazione congiunta di carabinieri e guardia costiera mentre tentava di allontanarsi da Arzachena, forse per raggiungere un’imbarcazione.

Sul posto anche la pm Noemi Mancini, l’avvocato Luca Montella che difende l’imprenditore e i legali Maurizio Mani e Antonello Desini, avvocati del giovane lombardo.

