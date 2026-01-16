Nessuna festa in piazza o sfilata in maschera, ad Olbia stop al Carnevale. A renderlo noto, con un breve comunicato, l’associazione “Amici del Carnevale Olbiese”, da 40 anni cuore pulsante dell’evento e che, proprio l'anno scorso aveva rilanciato "su carrasegare" con la presentazione della mascotte "Cozza mascherata". I fondi sarebbero insufficienti a garantire qualità e sicurezza.

«Con grande rammarico quest’anno il Carnevale ad Olbia non si svolgerà – si legge nella nota - Una decisione dolorosa, maturata con estrema consapevolezza e senso di responsabilità, dettata principalmente da motivi economici. Proprio oggi è stato pubblicato il bando regionale al quale l’associazione avrebbe potuto partecipare. Tuttavia, il contributo previsto copre soltanto il 50% delle spese, un sostegno che, seppur importante, non risulta sufficiente a garantire l’avvio e la gestione di una macchina organizzativa complessa come quella del Carnevale. Il Comune di Olbia, dal canto suo, assicura un contributo pari al 70%, ma anche questa percentuale non consente di coprire i costi necessari per realizzare un evento all’altezza delle aspettative e, soprattutto, sicuro per tutti.

«Organizzare il Carnevale significa molto più di una sfilata – prosegue la nota – vuol dire sicurezza, logistica, servizi, responsabilità e tutela dei partecipanti, delle famiglie e dei volontari. Senza risorse adeguate, portare avanti un evento di tale portata significherebbe scendere a compromessi che Gli Amici del Carnevale Olbiese non sono disposti ad accettare.Nonostante la decisione, l’associazione desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che anche quest’anno hanno confermato il proprio sostegno e la vicinanza: Confcommercio Olbia, Centro Commerciale Olbia Mare, IES Eventi e Parco Giochi Isola Bianca. Un segnale di fiducia che rafforza la speranza di poter tornare presto a regalare alla città i colori, la musica e la magia del Carnevale. Il Carnevale Olbiese non è cancellato, ma solo rimandato. La tradizione resta viva, in attesa di condizioni che permettano di celebrarla come merita Olbia».

