Il Carnevale olbiese riparte dalla Cozza Mascherata e da una sigla scritta ad hoc. Allegra, occhi vispi e vestita di alghe e frittelle, la nuova mascotte ha fatto il suo debutto ufficiale (e ballerino) durante la presentazione di un ricco programma, nel parco giochi Isola Bianca. «Siamo felici di riprendere il cammino – ha detto Ciro Amendola, presidente dell’Associazione Amici del Carnevale che compie vent'anni – che si era interrotto anche a causa della pandemia. Quest’anno penso ci divertiremo, c’è molto entusiasmo intorno alla manifestazione, è l’inizio di una nuova era. Un carnevale olbiese, dove gli olbiesi sono i protagonisti, ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato, dal Comune agli sponsor».

Nonostante le difficoltà (da qui l’ appello a collaborare già da ora per la ricerca di un capannone) sono cinque i carri realizzati dall’ “Associazione mastri carrai”, costituitasi lo scorso anno e presieduta da Carlo Tola, che sfileranno nelle giornate di domenica 2 marzo e martedì grasso, insieme a 300 figuranti. Il corteo delle allegorie riprende dopo un anno di stop. «Portiamo i saluti dell’assessore alla cultura Sabrina Serra, che ci ha fortemente supportato – ha poi aggiunto la presentatrice Luisa Cardinale - e dobbiamo davvero ringraziare il creatore della mascotte, Matteo Micozzi, che l’anno scorso l’aveva disegnata. Ora, con la collaborazione della stilista Giovanna Campisi, che l’ha vestita, la maschera ha finalmente preso vita e la vedremo animare di tutto il Carnevale sopra le note della canzone realizzata dallo storico dj Luca Deiana».

Il programma parte giovedì grasso, 27 Febbraio, alle 16.00, con la grande apertura al Centro Commerciale Olbiamare: baby dance, giochi, palloncini e zucchero filato per una festa tutta dedicata ai bimbi. Venerdì 28 febbraio, dalle 15.00, si prosegue con un’altra festa per bambini al parco giochi Isola Bianca. Sabato primo Marzo il debutto nel centro cittadino, in Piazza Elena di Gallura, dove la festa inizierà alle 15.30 con mascotte, truccabimbi, giochi, balli, animazione, premiazione delle migliori maschere e degli amici animali mascherati, distribuzione delle frittelle e, dalle 18.30, dj set “Nuovo Parco” con Luca Deiana, Luciano Lombardo e Dj Gass. Domenica 2 Marzo, dalle tre del pomeriggio, la prima sfilata da via Escrivà al Lungomare con ritrovo in Piazza Elena di Gallura, distribuzione di frittelle e dj set con Alessio Degortes. Lunedì 3 Marzo ancora una festa per i bimbi, questa volta nel locale “Isola Incantata”, poi gran finale, martedì grasso, 4 marzo, con la sfilata conclusiva aperta dalla banda “F.Mibelli” e le majorettes “T.Spano” e seguita dalla distribuzione delle frittelle in Piazza Elena di Gallura, la premiazione dei carri, il concerto de “Il Volo” e il DJ-set di Alessio Degortes.

Alle sfilate parteciperanno il gruppo Zoosp, carro Dragonball (capocarro Claudio Guddelmoni), il gruppo Le Chiacchiere, capocarro Paolo Costi, con Burattini Scatenati 2.0, Euphoria con il carro Super Mario, capocarro Nicola Piredda, il carro Red Carpet, capicarro Tolly e Manu del gruppo Team Dance e infine, con il capocarro Michele Sechi, il quarantennale gruppo Zona Bandinu con il carro L'esercito di ZB.

