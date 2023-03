Sono iniziati, a Calangianus, i lavori per il completamento degli interventi i in via Luras, che prevedono la realizzazione di ulteriori marciapiedi, la regimazione delle acque piovane, la manutenzione straordinaria, quindi il rifacimento dell'asfalto della strada per la zona artigianale fino al bivio di Badumela.

Inoltre verrà effettuata la manutenzione straordinaria della strada di via Cimitero nella quale verranno realizzati i nuovi marciapiedi in granito.

A eseguire i lavori sarà l'impresa PPT di Luogosanto mentre l'importo del finanziamento è di 1 milione di euro.

