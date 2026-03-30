Una donna è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale, a bordo dell’elisoccorso, dopo essere stata investita da un’auto, una Fiat Panda, nella centralissima via Tempio, a Calangianus. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.

La ferita, secondo le prime informazioni, sarebbe un’anziana di circa 80 anni. Non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali: avrebbe battuto il capo contro il parabrezza dell’auto.

Sull’incidente indagano i carabinieri di Tempio: il veicolo è stato messo sotto sequestro.

- Notizia in aggiornamento -

© Riproduzione riservata