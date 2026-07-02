Primo passo operativo per la Consulta giovanile di Arzachena, allo Spazio Nexus che ha ospitato il primo incontro del nuovo organismo di partecipazione cittadina, promosso dal presidente del Consiglio comunale Mario Russu.

All’appuntamento hanno preso parte ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni, provenienti dal mondo della scuola, dalle associazioni sportive e culturali del territorio, oltre a studenti universitari e neo-diplomati. Una presenza che segna l’avvio di un percorso pensato per dare maggiore spazio alla voce delle nuove generazioni all’interno della vita pubblica cittadina. Nel corso della serata l’Amministrazione comunale ha illustrato finalità e funzioni della Consulta, chiamata a operare come gruppo ufficiale di supporto al Comune. L’obiettivo è raccogliere proposte, approfondire esigenze e aspettative del mondo giovanile, favorire il confronto e contribuire alla costruzione di progetti utili alla comunità.

L’iniziativa, che arriva a circa un anno dalla scadenza del mandato amministrativo, getta le basi per avviare strumenti di partecipazione capaci di andare oltre le scadenze politiche, puntando a realizzare un canale stabile di dialogo con i giovani. Il prossimo passaggio sarà l’organizzazione interna della Consulta, con l’elezione del presidente e del vicepresidente e la formazione delle commissioni tematiche. Da lì prenderà forma il lavoro sui progetti e sulle proposte da sottoporre all’Amministrazione.

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