Porto Cervo, Carabinieri in e-bike per la sicurezza estivaL’iniziativa promossa nell’ambito delle attività del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari
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Carabinieri in e-bike tra le vie di Porto Cervo per rafforzare il controllo del territorio durante la stagione estiva. Con l’avvio del periodo di maggiore afflusso turistico, i militari della Stazione di Porto Cervo potranno svolgere servizi dinamici di vigilanza anche attraverso l’impiego di nuove biciclette elettriche.
L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari, punta a rendere più capillare la presenza dell’Arma in una delle località turistiche internazionali, più frequentate della Sardegna. Le e-bike consentiranno ai militari di muoversi con maggiore agilità nelle vie del centro, nelle aree pedonali, nei percorsi maggiormente battuti dai visitatori e nelle zone dove l’utilizzo dei veicoli tradizionali risulta meno agevole.
Si tratta di una modalità di presidio pensata per un contesto particolare come quello della Costa Smeralda, dove sicurezza, accoglienza e qualità urbana devono convivere con la forte presenza turistica. Le biciclette elettriche permetteranno infatti un contatto più diretto con residenti, operatori economici e turisti, favorendo al tempo stesso la prevenzione di eventuali condotte illecite e una più rapida capacità di intervento nei luoghi maggiormente frequentati.
La scelta di mezzi ecologici si inserisce inoltre in una visione di sicurezza di prossimità attenta anche alla sostenibilità ambientale e al rispetto dell’identità dei luoghi.