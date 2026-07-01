Arzachena, l’auto vola fuori strada e finisce in mezzo alla vegetazioneDue feriti lungo la circonvallazione del paese
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Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 16 sulla circonvallazione di Arzachena.
Un’auto con a bordo due persone è volata fuori strada andando a finire la sua corsa in mezzo alla vegetazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare i due occupanti rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo e affidarli alle cure dei medici del 118.
I rilievi per accertare le cause dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale del paese.
(Unioneonline)