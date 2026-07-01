Attive le guardie mediche turistiche della Gallura: da oggi, la ASL ha aperto undici presidi di continuità assistenziale a cui, prossimamente, se ne aggiungeranno altre due, a Porto Cervo e a Porto Rotondo.

Aperte tutti i giorni dalle 10 alle 17, le guardie turistiche sono attive a Badesi, Budoni Cannigione, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Isola Rossa, Palau, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Vignola mare e Olbia, in cui si prevede un potenziamento dei medici per supportare il Pronto soccorso.

Il servizio è stato possibile grazie a un progetto ad hoc promosso dal distretto di Olbia per far fronte alla mancanza di adesioni dei medici al bando regionale per la copertura delle guardie turistiche.

«L’impatto delle presenze turistiche in Gallura sarà notevole anche quest’anno e noi stiamo rispondendo mettendo in campo ogni sforzo possibile per incrementare l’assistenza nei territori più sensibili: da oggi sono aperte ben undici guardie turistiche per i cittadini non residenti e stiamo verificando, inoltre, la possibilità di aprire nei prossimi giorni due ulteriori sedi», dice la direzione dell'azienda sanitaria gallurese. «Ai sindaci, con i quali c’è un rapporto di costante collaborazione, - aggiungono i vertici - chiederemo la massima diffusione delle informazioni utili per cittadini e turisti: riceveremo, inoltre, i loro feedback attraverso una casella mail dedicata che abbiamo voluto creare per intervenire tempestivamente in caso di problemi».

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