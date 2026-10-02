Divieto di sosta dai primi di agosto e da lunedì prossimo chiusa anche alla circolazione delle macchine: nuovo provvedimento per disciplinare il movimento in via Fiume d'Italia, a Olbia, finita al centro di polemiche e sit in dopo le misure adottate dal sindaco, Settimo Nizzi, per agevolare i controlli in una strada teatro di episodi di violenza e di degrado.

Dal 5 ottobre e fino al 12 dicembre, il primo tratto della via compresa tra le intersezioni con Corso Vittorio Veneto e via Brigata Sassari sarà (anche) chiuso al traffico dalle 7 alle 18 per consentire la riqualificazione di vecchi marciapiedi.

Dal rispetto del divieto sono esclusi i residenti nella via che, però, continuano a essere obbligati a non parcheggiare le macchine sotto casa.

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