La conclusione dell’intervento sulla strada di accesso al porto commerciale è indicata per la primavera del prossimo anno, con i collaudi previsti entro la fine di maggio 2027. È quanto emerge dalla relazione sullo stato dei lavori firmata dal direttore dei lavori, l’architetto Claudio Giovanni Valentino, presentata nei giorni scorsi in Consiglio comunale.

Il documento ricostruisce anche la lunga battuta d’arresto del cantiere, spiegando che i lavori sono ripresi «dopo ben 5 anni di fermo a causa delle problematiche amministrative legate al vincolo storico imposto al tratto ferroviario Tempio Pausania - Palau Marina». Il cronoprogramma prevede, superata la pausa estiva, una prima fase da ottobre a dicembre dedicata «alle opere infrastrutturali, quali banchine, strade e impianti tecnologici». Da gennaio a maggio 2027 sono invece previste le opere di finitura, mentre i «collaudi sono previsti entro fine maggio 2027». Prima della sospensione estiva erano già stati predisposti i piani stradali nell’area di Palau Vecchio e nella zona retrostante il porto commerciale. Ora si procederà con l’adeguamento dei sottoservizi, tra fognature, acquedotto, illuminazione pubblica e reti telematiche, prima del completamento definitivo della carreggiata e dei marciapiedi.

Il progetto comprende anche la nuova fermata del Trenino Verde in prossimità del parcheggio di Palau Vecchio, con banchina, pensilina per i passeggeri e un sottopasso pedonale destinato a collegare i marciapiedi alla pista ciclabile verso il porto e La Sciumara. Per il tratto ferroviario di Palau Marina resta invece da individuare l’operatore tecnico qualificato. Nella relazione si precisa che, una volta definito questo passaggio, «si procederà alla definizione del piano di riqualificazione del tratto di ferrovia di Palau marina».

Previsti infine la riqualificazione del lungomare fino al porto, nuovo asfalto, segnaletica, illuminazione dell’ex area ferroviaria, parcheggi temporanei per gli autobus e nuove alberature.

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