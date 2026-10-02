Vetrine spaccate e raid notturni a Olbia, due denunceI due presunti autori di un tentato furto sono stati ripresi dalle telecamere: potrebbero essere coinvolti in altri episodi simili
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inquadrati da una telecamera mentre spaccavano la vetrina di un negozio in viale Aldo Moro a Olbia, per due uomini già noti alle forze dell’ordine è scattata la denuncia.
Sono stati segnalati alla Procura di Tempio dopo una indagine lampo dei Carabinieri con l’accusa di danneggiamento, ma l’ipotesi è quella di un tentativo di furto.
Stando a quanto accertato dai militari del Reparto territoriale, il blitz notturno ai danni di un commerciante sarebbe fallito per l’arrivo di alcune persone, i due uomini avrebbero danneggiato la vetrata d’ingresso del negozio nel tentativo di introdursi all’interno del locale, operazione non riuscita. Le indagini sono scattate immediatamente, testimonianze e immagini hanno portato ai due uomini.
Ma il lavoro dei Carabinieri prosegue: gli investigatori stanno verificando se le due persone denunciate abbiano avuto un ruolo in almeno altri cinque episodi simili avvenuti a Olbia.