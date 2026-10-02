Un uomo di 35 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato a Olbia con l’accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Stando alla segnalazione inviata alla Procura di Tempio, il protagonista dell’episodio non ha gradito la presenza delle poliziotte dell’equipaggio di una Volante del Commissariato.

L’uomo, nel corso di un servizio di controllo e di prevenzione della Polizia, è andato su tutte le furie alla vista delle poliziotte: «Non mi rappresentate nulla». Le agenti sono state insultate più volte in quanto donne e l’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità.

Il personale del Commissariato ha provveduto all’arresto e al trasferimento in una camera di sicurezza. Su richiesta del pm Gianmarco Vargiu il provvedimento della Polizia è stato convalidato.

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