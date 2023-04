Berchidda ha un nuovo centenario: zio Giovanni Luigi Taras, per tutti Gigi, ha infatti tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita. Una festa che ha unito tutta la comunità gallurese. A fargli visita il sindaco Andrea Nieddu e il poeta Tonio Rossi che hanno consegnato al festeggiato speciale una targa a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità berchiddese.

«Al signor Gigi giunga l'abbraccio simbolico di tutta la comunità locale che esprime con affetto e stima i migliori auguri per il raggiungimento di un traguardo storico per la vita di un uomo e per tutta la Sua famiglia — ha dichiarato il primo cittadino -. Con sentimenti di sincera amicizia e vicinanza abbiamo il privilegio di consegnare a zio Gigi una targa che rivolge un pensiero in limba del poeta Tonio Rossi per la singolare ricorrenza. Tre quartine del concittadino Tonio Rossi sigillano questa giornata speciale nella narrazione dell'essenza profonda della vita umana — continua Andrea Nieddu -. Tonio Rossi ha generosamente donato il frutto della sua ispirazione poetica in onore del nostro neo-centenario e oggi, ancora una volta, dobbiamo ricordare l'importanza dei valori che tengono insieme una comunità civile, in primis la famiglia e la vita quale dono prezioso».

© Riproduzione riservata