Via 44 ombrelloni e 31 lettini abusivi dalla spiaggia delle Mimose, sul litorale del Comune di Badesi. La Guardia Costiera di Porto Torres ha eseguito una rilevante operazione di polizia marittima conclusa con il sequestro di numerosa attrezzatura balneare tra lettini e ombrelloni, posizionati oltre l’orario consentito sul suolo demaniale, occupando abusivamente una parte dell’arenile. Quello delle attrezzature balneari lasciate in spiaggia nottetempo per assicurarsi il posto migliore la mattina è un malcostume purtroppo diffuso, appannaggio di quei “furbetti” che in spregio delle regole di civile convivenza e incuranti della natura di bene pubblico del litorale, danneggiano la maggioranza dei fruitori del mare.

Un fenomeno di difficile contenimento, oggetto di segnalazioni alle Autorità e fonte di tensione tra i frequentatori dei lidi. Nel dettaglio, sono stati rimossi circa 44 ombrelloni e 31 tra lettini, sedie da spiaggia e altri oggetti di vario genere tipici delle attività balneari, alcuni dei quali assicurati in maniera stabile al sedime demaniale mediante dispositivi atti ad evitarne lo spostamento. L’attività, cui hanno partecipato i militari della Capitaneria di porto turritana e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Castelsardo, è stata oggetto di segnalazione alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania mentre risultano in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari delle attrezzature.

Il comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, capitano di fregata Gabriele Peschiulli, assicura che «la quotidiana attività di vigilanza del personale della Guardia Costiera in mare e sulle spiagge continuerà fino alla conclusione della stagione balneare per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività nautiche e balneari e per tutelare il demanio marittimo e l’ambiente marino e costiero da ogni forma di abuso».

